НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНО 450 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21043, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) была выявлена нехарактерная для конструкции автомобиля зона.

«В ходе таможенного досмотра было установлено, что под капотом автомобиля находилась пластиковая емкость, используемая в качестве топливного резервуара, а сам бензобак использовался как ниша для сокрытия товара», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков.

Из полости бензобака таможенники извлекли 450 пачек (9000 штук) сигарет, произведенных в Дубае, без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.