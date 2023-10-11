ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 157%

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В сентябре 2023 года при плане в размере 247,3 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 388,0 млн руб. План за сентябрь выполнен на 157%. В сравнении с показателями за сентябрь предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличился на 127,9 млн руб. (в сентябре 2022 года – 260,1 млн руб.).

По итогам за 9 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд 698 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 555,6 млн руб. (за 9 месяцев 2022 года начислено 2 млрд 142,4 млн руб.).

Плановый показатель по таможенным платежам за 9 месяцев 2023 года в размере 2 млрд 103,3 млн руб. выполнен на 128%.