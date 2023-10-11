 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 157%

Новости Среда, 11 октября 2023 13:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 157%

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В сентябре 2023 года при плане в размере 247,3 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 388,0 млн руб. План за сентябрь выполнен на 157%. В сравнении с показателями за сентябрь предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличился на 127,9 млн руб. (в сентябре 2022 года – 260,1 млн руб.).

По итогам за 9 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд 698 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 555,6 млн руб. (за 9 месяцев 2022 года начислено 2 млрд 142,4 млн руб.).

Плановый показатель по таможенным платежам за 9 месяцев 2023 года в размере 2 млрд 103,3 млн руб. выполнен на 128%.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 13:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 31-Й ГОДОВЩИНОЙ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.