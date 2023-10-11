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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 31-Й ГОДОВЩИНОЙ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 11 октября 2023 13:47
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 31-Й ГОДОВЩИНОЙ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Республики Абхазия.

В поздравительном тексте сказано:

«Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 31-й годовщиной создания Вооруженных Сил Республики Абхазия.

В 1992 году, в самое тяжелое для нашего народа время – в разгар Отечественной войны народа Абхазии, был создан Государственный комитет обороны под руководством Владислава Ардзинба. В течение короткого промежутка времени были достигнуты первые военные успехи, что способствовало принятию решения о создании Министерства обороны и Генерального штаба и появлению полноценных Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Дальнейшее течение войны показало своевременность и правильность этого шага. Победа Республики Абхазия в войне против грузинских агрессоров явилась закономерным итогом решения о создании Вооруженных сил.

В ходе войны достойно проявили себя солдаты и офицеры Вооруженных сил Республики Абхазия. Личное мужество, готовность к самопожертвованию и проявленный героизм каждого из них отмечены боевыми наградами и высоким званием Героя Абхазии.

Особую благодарность хочу выразить командирам, стоявшим у истоков формирования Министерства обороны и Генерального штаба, а также тем, кто погиб при исполнении своего воинского долга, защищая Отечество. Их имена навсегда останутся в истории нашей страны.

В этот памятный день выражаю благодарность всем ветеранам Вооруженных сил за проявленную в Отечественной войне народа Абхазии отвагу и за служение Родине в послевоенное время, в период восстановления и развития Абхазии.

В настоящее время Вооруженные силы Республики Абхазия по-прежнему остаются гарантом мира, стабильности и безопасности на нашей территории. Государство продолжит уделять особое внимание развитию и укреплению Вооруженных сил. Современные геополитические вызовы и угрозы требуют от нас постоянного совершенствования и укрепления нашей обороноспособности.

Предпринимаются усилия по вооружению и оснащению личного состава Вооруженных сил, созданы новые подразделения, использующие высокоточные дистанционные виды вооружений. Наша задача – суметь перевооружить и оснастить армию в соответствии с современными реалиями.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 13:51

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