ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 31-Й ГОДОВЩИНОЙ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил военнослужащих с 31-й годовщиной создания Вооруженных сил Республики Абхазия.
В поздравительном тексте сказано:
«Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 31-й годовщиной создания Вооруженных Сил Республики Абхазия.
В 1992 году, в самое тяжелое для нашего народа время – в разгар Отечественной войны народа Абхазии, был создан Государственный комитет обороны под руководством Владислава Ардзинба. В течение короткого промежутка времени были достигнуты первые военные успехи, что способствовало принятию решения о создании Министерства обороны и Генерального штаба и появлению полноценных Вооруженных Сил Республики Абхазия.
Дальнейшее течение войны показало своевременность и правильность этого шага. Победа Республики Абхазия в войне против грузинских агрессоров явилась закономерным итогом решения о создании Вооруженных сил.
В ходе войны достойно проявили себя солдаты и офицеры Вооруженных сил Республики Абхазия. Личное мужество, готовность к самопожертвованию и проявленный героизм каждого из них отмечены боевыми наградами и высоким званием Героя Абхазии.
Особую благодарность хочу выразить командирам, стоявшим у истоков формирования Министерства обороны и Генерального штаба, а также тем, кто погиб при исполнении своего воинского долга, защищая Отечество. Их имена навсегда останутся в истории нашей страны.
В этот памятный день выражаю благодарность всем ветеранам Вооруженных сил за проявленную в Отечественной войне народа Абхазии отвагу и за служение Родине в послевоенное время, в период восстановления и развития Абхазии.
В настоящее время Вооруженные силы Республики Абхазия по-прежнему остаются гарантом мира, стабильности и безопасности на нашей территории. Государство продолжит уделять особое внимание развитию и укреплению Вооруженных сил. Современные геополитические вызовы и угрозы требуют от нас постоянного совершенствования и укрепления нашей обороноспособности.
Предпринимаются усилия по вооружению и оснащению личного состава Вооруженных сил, созданы новые подразделения, использующие высокоточные дистанционные виды вооружений. Наша задача – суметь перевооружить и оснастить армию в соответствии с современными реалиями.
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия».
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