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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УФЕ

Новости Среда, 11 октября 2023 13:51
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УФЕ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Башкортостан в Уфе. Сегодня, 11 октября, в День республики Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятникам башкирскому поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу и национальному герою Салавату Юлаеву.

Далее Аслан Бжания и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику генералу Минигали Шаймуратову и поздравили 905 школьников, прошедших посвящение в «шаймуратовцы», с важным событием.

Президент отметил, что церемония произвела на него неизгладимое впечатление. «Я вспомнил своё детство, когда был пионером, комсомольцем. Я очень рад, что вы возродили такие традиции. Потому что здесь и сейчас растёт поколение, которое надёжно будет защищать великую Россию и многонациональный народ Башкортостана», – сказал он.

Затем на набережной реки Белой у Монумента Дружбы Аслан Бжания и Радий Хабиров приняли участие в закладке камня в основание будущей колоннады, такой же, как на набережной Махаджиров в городе Сухум.

«Символично, что рядом наверху стоит Монумент, знаменующий великую братскую дружбу русского и башкирского народов. Он был воздвигнут в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства. Важно всегда жить в дружбе, помогать друг другу и радоваться успехам. Ровно так мы стараемся жить с нашими дорогими братьями-абхазами. Колоннада будет как знак нашей вечной дружбы, которая имеет давнюю историю. В 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала нам продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие наши воины проходили лечение в больницах и госпиталях Абхазии, а в 90-е годы уже мы, башкиры, помогали абхазам, оказывали гуманитарную помощь. Нам вместе есть чем гордиться. Для нас большая честь, что вы приехали к нам в День Республики. Откроем мы колоннаду ровно через год, 11 октября», – пообещал Радий Хабиров.

Аслан Бжания отметил, что сегодня две республики сделали еще один шаг, чтобы стать ближе.

«Я с большим удовольствием приехал к вам в вашу замечательную республику. В Уфе появится еще одно символическое место, которое будет вызывать положительные эмоции. Я хочу поздравить вас с Днем республики, с вашими достижениями. Еще раз, низкий поклон Башкортостану за поддержку, которую он оказывал Абхазии, мы всегда будем отвечать на это взаимностью. Будьте счастливы и мирного вам неба над головой», – отметил президент Абхазии.

Колоннада будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов. Объект планируют открыть в 2024 году, к 30-й годовщине сотрудничества двух республик.

В торжествах также принимали участие председатель Парламента по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барцыц и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 13:57

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