НИКИТА ЛЕЖИЯ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР «ТУПИКОВОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ»

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал бронзовым призером «Тупикового первенства России» среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в Наро-Фоминске и собрали лучших молодых спортсменов со всей России. Никита выступал в весовой категории до 51 кг и представлял Калининградскую область.

Никита Лежия – выходец из села Моква Очамчырского района, кандидат в мастера спорта Абхазии, победитель первенства и Спартакиады Абхазии, всероссийских и международных турниров по вольной борьбе.

Является воспитанником тренера Размика Алабяна.

«Тупиковое первенство России» – это всероссийские соревнования, на которых не проводится отбор на турниры более высокого уровня, континентальные и мировые.