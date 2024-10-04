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Абхазия Информ

В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ К ПРИСЯГЕ

Новости Пятница, 04 октября 2024 17:55
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В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ К ПРИСЯГЕ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии прошла церемония приведения к Присяге сотрудника органа внутренних дел Республики Абхазия первокурсников Высшей школы милиции. В торжественном мероприятии приняли министр Роберт Киут, заместители министра Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, старшие офицеры и наставники.

Традиционно перед началом церемонии на строевом плацу в Министерстве внутренних дел руководители ведомства возложили цветы у мемориальной стены памяти сотрудникам органов внутренних дел Республики Абхазия, погибшим при исполнении служебного долга.

Затем, первокурсники поклялись быть верными в служении народу, Родине и Закону, достойно исполнять служебный долг.

В своем поздравительном слове глава МВД отметил важную роль учебного заведения в подготовке кадров для органов внутренних дел и других правоохранительных структур страны. Он также подчеркнул серьезность выбора, сделанного будущими офицерами.

Теперь курсанты стали полноценными сотрудниками органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 18:03

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