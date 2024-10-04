В МВД АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ К ПРИСЯГЕ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии прошла церемония приведения к Присяге сотрудника органа внутренних дел Республики Абхазия первокурсников Высшей школы милиции. В торжественном мероприятии приняли министр Роберт Киут, заместители министра Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, старшие офицеры и наставники.
Традиционно перед началом церемонии на строевом плацу в Министерстве внутренних дел руководители ведомства возложили цветы у мемориальной стены памяти сотрудникам органов внутренних дел Республики Абхазия, погибшим при исполнении служебного долга.
Затем, первокурсники поклялись быть верными в служении народу, Родине и Закону, достойно исполнять служебный долг.
В своем поздравительном слове глава МВД отметил важную роль учебного заведения в подготовке кадров для органов внутренних дел и других правоохранительных структур страны. Он также подчеркнул серьезность выбора, сделанного будущими офицерами.
Теперь курсанты стали полноценными сотрудниками органов внутренних дел.
Об этом сообщает сайт МВД.
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