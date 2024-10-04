В ПОСЕЛКЕ АДЗХЫДЕ РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В поселке Адзхыда города Ткуарчала, на улице Нарчхеу с середины сентября ведутся ремонтные работы. Укладка нового дорожного полотна стала важным шагом в решении проблемы доступа к домам, где ранее не было ни асфальта, ни бетона. На ремонтируемом участке проживает более 30 дворов.

«В Ткуарчалском районе мы уже реализовали и другие проекты, среди которых – строительство моста, ремонт школы в селе Агубедиа и обновление спортивного зала в средней школе №4 в Ткуарчале», – рассказал инициатор ремонта депутат. Герман Качарава

По его словам, в планах на следующий год – бетонирование дворов на нижней площадке города. Он выразил особую благодарность президенту Аслану Бжания и правительству.

«Спасибо за поддержку наших инициатив и за оперативный отклик на все просьбы», – добавил Качарава.

Заместитель главы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто обращались с просьбой отремонтировать дорогу.

«Ранее в местном бюджете не было средств, но, благодаря президенту и депутату Качарава работы начались», – сказал он.

По словам прораба Аляса Аршба, укладка бетонного полотна была выбрана из-за особенностей местности: оползневая зона и мягкая почва делают использование асфальта нецелесообразным.

Жители Адзхыды периодически пытались решить проблему самостоятельно, подсыпая ямы щебнем, но после дождей дорогу вновь размывало.

Руслан Аршба, проживающий на этой улице, добавил, что состояние дорог было настолько плохим, что даже машины скорой помощи не могли проезжать.

«Мы очень благодарны всем, кто помогает нам. Теперь передвижение станет быстрее и безопаснее», – сказал он.

Наблюдая за работами, жители поселка надеются на улучшение жизни в районе. Местный житель Амиран Ахсалба отметил, что ремонт дороги – это важный шаг, но необходимо также решать вопрос с рабочими местами, чтобы люди начали возвращаться.

Протяженность укладываемого бетонного полотна – 1400 метров. Сметная стоимость проекта – 10 млн рублей. Уже выполнено около 40% работ.

Несмотря на дождливую погоду, специалисты уверены в успешном завершении проекта в ближайшее время.

Подобные работы проводятся на всей территории Абхазии и являются частью долгосрочной стратегии по улучшению дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба президента.