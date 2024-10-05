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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Суббота, 05 октября 2024 15:43
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником. В поздравлении говорится:

«Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Этот праздник – дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны.

Учитель – это одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий. Учитель – это тот, кто с раннего детства помогает постигать новое, развивать таланты и находить свой жизненный путь. Благодаря вашему терпению и самоотверженности молодое поколение получает мощный старт для своего развития и успешной жизни.

От всей души выражаю вам благодарность за ваш нелегкий труд. Ваша преданность профессии и любовь к детям достойны глубочайшего уважения. Государство продолжит работать над улучшением системы образования и всячески поддерживать учителей и педагогов, стремясь к тому, чтобы учительский труд был признан и оценен по достоинству.

В этот особенный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и новыми достижениями.

Спасибо вам за ваш труд, терпение и самоотверженность!»

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 05 октября 2024 15:50

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