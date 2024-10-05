ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей с профессиональным праздником. В поздравлении говорится:
«Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Этот праздник – дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны.
Учитель – это одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий. Учитель – это тот, кто с раннего детства помогает постигать новое, развивать таланты и находить свой жизненный путь. Благодаря вашему терпению и самоотверженности молодое поколение получает мощный старт для своего развития и успешной жизни.
От всей души выражаю вам благодарность за ваш нелегкий труд. Ваша преданность профессии и любовь к детям достойны глубочайшего уважения. Государство продолжит работать над улучшением системы образования и всячески поддерживать учителей и педагогов, стремясь к тому, чтобы учительский труд был признан и оценен по достоинству.
В этот особенный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и новыми достижениями.
Спасибо вам за ваш труд, терпение и самоотверженность!»