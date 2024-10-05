БЕСЛАН ЭШБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. 5 октября столица Чеченской Республики отмечает свое 206-летие. В Грозном проходят мероприятия, посвященные Дню города. Делегация Сухума во главе с главой Администрации столицы Бесланом Эшба принимает участие в праздничных мероприятиях. В составе делегации заместитель главы Администрации Автандил Сурманидзе, руководитель Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж и сотрудник отдела международных связей Денис Рачителев.

Делегация Сухума приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

Также делегации, прибывшие на празднование Дня города, участвовали в народных гуляниях на центральной площади чеченской столицы.

Сегодня в Грозном состоится подписание соглашения об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городом Грозным и Сухумом.

Об этом сообщает сайт столицы.