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Абхазия Информ

ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЮТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА ГРАБЕЖ

Новости Суббота, 05 октября 2024 15:57
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ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЮТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА ГРАБЕЖ

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. По факту покушения на открытое хищение чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, имевшее место в с. Алахадзы, к уголовной ответственности привлечены трое жителей Гудаутского района – Джения Лаша Мерабович, 1998 г.р., проживающий в г. Гудаута, Мархолия Нарсоу Алмасханович, 2003 г.р., житель с. Хипста и Барциц Никита Олегович, 2005 г.р., житель с. Лыхны.

Действуя из корыстных побуждений,они подъехали на а/м ВАЗ 2108 к гостевому домику, где временно проживали потерпевшие, откуда тайно похитили женскую сумку с личными вещами и денежными средствами. Имущество потерпевших сотрудники милиции изъяли при личном досмотре у гражданина Джения.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками Пицундского отдела милиции, которые во время пешего патрулирования услышали крики о помощи и незамедлительно отреагировали.

Джения, Мархолия и Барциц содержатся под стражей, уголовное дело расследует следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 05 октября 2024 16:01

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