ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТА У АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Два первых и одно второе места заняли абхазские боксеры на Международном турнире «Битва на Волге» в городе Астрахани. Данил Агрба стал первым в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2009 года рождения, Алан Палба стал победителем в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2008 года рождения.