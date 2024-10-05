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Абхазия Информ

ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТА У АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Новости Суббота, 05 октября 2024 17:28
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ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТА У АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Два первых и одно второе места заняли абхазские боксеры на Международном турнире «Битва на Волге» в городе Астрахани. Данил Агрба стал первым в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2009 года рождения, Алан Палба стал победителем в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2008 года рождения.

Беата Аршба стала второй в весовой категории 57 кг среди спортсменок 2004 года рождения.

В турнире принимали участие около 500 боксеров из Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Абхазии и России.

Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии по боксу Альберт Карди-оглы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 05 октября 2024 17:32

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