ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТА У АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ
Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Два первых и одно второе места заняли абхазские боксеры на Международном турнире «Битва на Волге» в городе Астрахани. Данил Агрба стал первым в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2009 года рождения, Алан Палба стал победителем в весовой категории 48 кг среди спортсменов 2008 года рождения.
Беата Аршба стала второй в весовой категории 57 кг среди спортсменок 2004 года рождения.
В турнире принимали участие около 500 боксеров из Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Абхазии и России.
Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии по боксу Альберт Карди-оглы.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ ДОГОНЯЕТ ТУРЦИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН
- НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОШЛИ СКАЧКИ НА «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
- ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЮТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА ГРАБЕЖ
- БЕСЛАН ЭШБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ