НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОШЛИ СКАЧКИ НА «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Мероприятие началось с возложения цветов к Мемориалу спортсменам конного спорта, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. «Кубок президента Республики Абхазия» по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме 5 октября. Наездники соревновались в шести скачках на разные дистанции, метании дротиков и конном футболе.

Скакун по кличке Байрактар под седлом жокея Тариела Цушба владельца Нури Джергения стал победителем скачки на приз памяти мастера спорта СССР Юрия Барателия.

На втором месте лошадь по кличке Берта под седлом жокея Юрия Кулинича владельца Адамыра Амичба. На третьем месте Файра под седлом жокея Оксаны Джикирба владельца Хвичи Аджба.

Скачка проходила на 1200 метров среди лошадей чистокровной породы.

Лошадь по кличке Аврора под седлом жокея Дмитрия Кардия владельца Вячеслава Айба стала первой в скачке на приз, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На втором месте скакун по кличке Брабус под седлом жокея Джубея Авидзба владельца Алана Хагба, на третьем месте лошадь Апсилаа под седлом жокея Тариела Цушба владельца Алены Потехиной.

Скачка проходила на дистанции 1600 метров среди чистокровной породы лошадей.

Команда Рицинского национального реликтового парка стала победителем в состязаниях по метанию дротиков на Республиканском турнире «Кубок Президента Республики Абхазия». Рицинская команда одержала победу над гагрскими спортсменами о счетом 11:4.

Камамбер под седлом жокея Джубея Авидзба владельца Юрия Хагуш стал победителем в открытых скачках на приз добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993.

На втором месте Куин Барс под седлом жокея Алима Батуева владельца Юрия Хагуш, третье место занял скакун Эврика-Амч под седлом жокея Тимура Чхабелия владельца Тимура Чхабелия.

Скачка проходила на дистанции 1600 метров среди чистокровной породы лошадей.

Скакун по кличке Натан под седлом жокея Алима Батуева владельца Ислама Ардзинба стал победителем скачки на приз памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

На втором месте Огнемет под седлом жокея Джубея Авидзба владельца Милора Шулумба, на третьем месте Родина под седлом жокея Саира Гунба владельца Беслана Барганджия.

Скачка проходила на дистанции 2000 метров среди лошадей чистокровной породы, рожденных в Абхазии.

Команда Рицинского национального реликтового парка стала победителем в состязаниях по конному футболу на Республиканском турнире «Кубок Президента Республики Абхазия». Рицинская команда одержала победу над гагрскими спортсменами со счетом 17:2.

Скакун по кличке Дайгон Кид под седлом жокея Алима Батуева владельца Нодара Цишба стал победителем открытой скачки на приз памяти второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш.

На втором месте Ипатов по седлом жокея Джубея Авидзба владельца Алхаса Лакоба, на третьем – Нарт под седлом жокея Дмитрия Кардия владельца Дмитрия Кардия.

Скачка проходила на дистанции 3200 метров среди лошадей чистокровной породы.

Победителем скачки на Кубок президента Республики Абхазия Аслана Бжания стала лошадь по кличке Радеда под седлом жокея Алима Батуева, владелец – Нодар Цишба.

Второе место занял скакун по кличке Караель Абан под седлом жокея Юрия Кулинича, владелец – Беслан Абхазава, третье место заняла лошадь по кличке Малифа под седлом жокея Михаила Семанкина, владелец – Алхас Абхазава.

Скачкa проходила на дистанции 2400 метров.

Победители и призеры турнира были награждены денежными призами, дипломами и кубками.

В скачке на приз памяти Владислава Ардзинба победитель был также награжден денежным призом от сотовой компании «Аквафон», в скачке на приз памяти Сергея Багапш денежным призом от сотовой компанией «Амобайл». Общий призовой фонд - 2 400 000 рублей.

Также, в перерывах между скачками для многочисленных зрителей турнира прошла концертная программа с участием артистов абхазской эстрады.