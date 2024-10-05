АБХАЗИЯ ДОГОНЯЕТ ТУРЦИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Абхазия стала почти такой же популярной у россиян, как и Турция. К таким выводам пришло издание РБК, проанализировав данные Пограничной службы ФСБ. Так, в первом полугодии текущего года граждане РФ совершили 2,163 млн поездок в Абхазию. При этом в Турцию россияне выезжали 2,522 млн раз. На третьем месте оказался Казахстан, куда из России было осуществлено 1,235 млн поездок.