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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ДОГОНЯЕТ ТУРЦИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Новости Суббота, 05 октября 2024 17:48
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АБХАЗИЯ ДОГОНЯЕТ ТУРЦИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Абхазия стала почти такой же популярной у россиян, как и Турция. К таким выводам пришло издание РБК, проанализировав данные Пограничной службы ФСБ. Так, в первом полугодии текущего года граждане РФ совершили 2,163 млн поездок в Абхазию. При этом в Турцию россияне выезжали 2,522 млн раз. На третьем месте оказался Казахстан, куда из России было осуществлено 1,235 млн поездок.

Ранее эксперты рассказали, что количество бронирований в отелях Абхазии на июнь 2024 года превысило прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления в общем объеме бронирований в отелях за рубежом увеличилась почти в два раза – с 7% до 13%.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 05 октября 2024 17:50

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