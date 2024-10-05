АБХАЗИЯ ДОГОНЯЕТ ТУРЦИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН
Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. Абхазия стала почти такой же популярной у россиян, как и Турция. К таким выводам пришло издание РБК, проанализировав данные Пограничной службы ФСБ. Так, в первом полугодии текущего года граждане РФ совершили 2,163 млн поездок в Абхазию. При этом в Турцию россияне выезжали 2,522 млн раз. На третьем месте оказался Казахстан, куда из России было осуществлено 1,235 млн поездок.
Ранее эксперты рассказали, что количество бронирований в отелях Абхазии на июнь 2024 года превысило прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления в общем объеме бронирований в отелях за рубежом увеличилась почти в два раза – с 7% до 13%.
Последнее от Super User
- НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОШЛИ СКАЧКИ НА «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
- ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТА У АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ
- ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЮТСЯ В ПОКУШЕНИИ НА ГРАБЕЖ
- БЕСЛАН ЭШБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ