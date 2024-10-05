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Абхазия Информ

СУХУМ И ГРОЗНЫЙ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Новости Суббота, 05 октября 2024 19:36
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СУХУМ И ГРОЗНЫЙ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Сухум. 5 октября 2024. Абхазия-Информ. В городе Грозном подписано соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между городом Грозным (Чеченская Республика, Российская Федерация) и городом Сухум (Республика Абхазия). Соглашение подписали глава Администрации города Сухум​ Беслан Эшба и мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров.

В соглашении отмечается, что стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей города Грозного и города Сухум.

Сухум и Грозный будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, а также в области спорта и туризма.

Делегация Сухума во главе с Бесланом Эшба принимает участие в мероприятиях по случаю празднования дня города Грозного.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 05 октября 2024 20:14

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