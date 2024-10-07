АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. В поздравлении, в частности, сказано:

Вы являетесь выдающимся и авторитетным мировым лидером на современном этапе истории.

Под Вашим руководством в Российской Федерации произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие ее облик и жизнь граждан. Страна достигла больших высот и заняла особое место на международной арене.

Ваша деятельность на посту главы государства и правительства — это история укрепления России, основанная на фундаментальных ценностях - свободе и справедливости.

Абхазский народ безмерно благодарен Вам за личный вклад в признание независимости Абхазии, за поддержание мира и обеспечение безопасности нашей республики, за Ваше личное участие в оказании неоценимой помощи в социально-экономическом развитии Республики Абхазия. Отношения между нашими странами служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения.

Уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству, а народу Великой России - мира и процветания».