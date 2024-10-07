В ТКУАРЧАЛЕ УСТАНАВЛИВАЮТ СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В Ткуарчале проводятся масштабные работы по установке уличного освещения. Эти усилия не только улучшат качество жизни местных жителей, но и придадут особое очарование архитектурному ансамблю города. С середины августа на улицах Айдгылара, Абжуйская, Горького, Сосналиева, Нартаа и Гулия установлено уже 130 фонарей из 150 запланированных.

«Оставшиеся 20 фонарей будут установлены в местах, где существует потребность», – сказал прораб Юрий Убирия.

Новые фонарные столбы соответствуют современным стандартам: высота металлических столбов составляет 5 метров, они оборудованы LED-лампами мощностью 100 Вт и системой автоматического включения и выключения.

В настоящее время рабочая группа проводит электромонтажные работы.

«Мы прокладываем медный кабель, который помещен в полипропиленовые трубки для защиты от внешних повреждений», – добавил Юрий Убирия.

Замглавы Администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния отметил, что жители часто жаловались на отсутствие освещения.

«Мы решили произвести подобные работы в связи с тем, что старые фонари, установленные около 35-50 лет назад, стали непригодными и восстановлению не подлежали. Столь масштабных работ по освещению в городе не проводилось более 30 лет», – сказал он.

Финансирование проекта производится на средства местного бюджета. Стоимость одного фонаря составила около 100 тысяч рублей.

Горожане с надеждой смотрят на предстоящие изменения.

«Раньше ночью невозможно было гулять по городу, особенно зимой, когда темнело рано. А теперь фонари будут освещать весь город. Мы очень рады и благодарны всем, кто к этому причастен», – делится впечатлениями местная жительница Люда Аршба.

Жители Ткуарчала надеются, что это улучшение станет важным шагом к дальнейшим позитивным изменениям, способствуя постепенному возвращению людей и процветанию любимого города.

Помимо установки фонарей, в городе также ведутся работы по ремонту и строительству дорог, школ и парков, что свидетельствует о стремлении властей восстановить город-герой.

Об этом сообщает пресс-служба президента.