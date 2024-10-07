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Абхазия Информ

ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 07 октября 2024 16:10
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ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В селе Цандрипше прошёл открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Н. Багателия. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из различных городов нашей республики, а также из Санкт-Петербурга и Сочи.

Сухум был представлен воспитанниками секции вольной борьбы Управления по делам молодёжи и спорта, которые завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Победителями стали:

1. Фет-оглы Абазг в весовой категории 35 кг.

2. Жиба Сандро в весовой категории 48 кг.

Серебряные призёры:

1. Арлан Нестор в весовой категории 48 кг.

2. Хагба Осман в весовой категории 38 кг.

Бронзовые призёры:

1. Кириченко Тимур в весовой категории 44 кг.

2. Кишмария Лоран в весовой категории 38 кг.

3. Шурдулава Астан в весовой категории 35 кг.

4. Адлейба Саид в весовой категории 41 кг.

5. Какубава Кемал в весовой категории 35 кг.

Тренируют спортсменов: Игорь Берая, Мераб Хашба и Н. Алобян.

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