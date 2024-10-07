ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В селе Цандрипше прошёл открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР Н. Багателия. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из различных городов нашей республики, а также из Санкт-Петербурга и Сочи.
Победителями стали:
1. Фет-оглы Абазг в весовой категории 35 кг.
2. Жиба Сандро в весовой категории 48 кг.
Серебряные призёры:
1. Арлан Нестор в весовой категории 48 кг.
2. Хагба Осман в весовой категории 38 кг.
Бронзовые призёры:
1. Кириченко Тимур в весовой категории 44 кг.
2. Кишмария Лоран в весовой категории 38 кг.
3. Шурдулава Астан в весовой категории 35 кг.
4. Адлейба Саид в весовой категории 41 кг.
5. Какубава Кемал в весовой категории 35 кг.
Тренируют спортсменов: Игорь Берая, Мераб Хашба и Н. Алобян.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА 11-Е МЕСТО НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН
- НИКИТА ЛЕЖИЯ– БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
- В ТКУАРЧАЛЕ УСТАНАВЛИВАЮТ СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
- СУХУМ И ГРОЗНЫЙ СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ