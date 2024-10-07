НИКИТА ЛЕЖИЯ– БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Новости Понедельник, 07 октября 2024 16:12
Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В г. Наро-Фоминске Московской области прошел Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет, 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов со всех регионов России.
Воспитанник секции вольной борьбы Управления про делам молодежи и спорта Сухума Никита Лежия стал бронзовым соревнований в весовой категории 51 кг и занял третье место.
Тренируют спортсмена И Берая и Н. Алабян.