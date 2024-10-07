АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА 11-Е МЕСТО НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В Туле прошел Первый чемпионат мира по шахматной композиции среди женщин, в котором участвовали более 60 спортсменок из 28 стран. В нем приняла участие и абхазская шахматистка КМС Сарида Лаквитава.

Абхазия заняла 11 место из 28 стран-участников.