 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА 11-Е МЕСТО НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Новости Понедельник, 07 октября 2024 16:18
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА 11-Е МЕСТО НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. В Туле прошел Первый чемпионат мира по шахматной композиции среди женщин, в котором участвовали более 60 спортсменок из 28 стран. В нем приняла участие и абхазская шахматистка КМС Сарида Лаквитава.

Абхазия заняла 11 место из 28 стран-участников.

Подобные соревнования популяризируют здоровый образ жизни, получение нового опыта и повышения квалификации.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2024 16:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НИКИТА ЛЕЖИЯ– БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.