ДЕЛЕГАЦИЯ МЧС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация МЧС Абхазии во главе с 1-м замминистра Тиграном Делибалтяном приняла участие в торжественных мероприятиях в честь 16-летия МЧС Республики Южная Осетия. Абхазские спасатели возложили цветы к памятнику защитникам Южной Осетии, присутствовали на учениях подразделений МЧС РЮО.
На торжественном заседании в честь спасательного ведомства республики Тигран Делибалтян огласил приветственный адрес министра по ЧС Абхазии Льва Квициния.
В рамках торжеств с абхазскими спасателями в Цхинвале встретился президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
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