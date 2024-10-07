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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МЧС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Понедельник, 07 октября 2024 17:29
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ДЕЛЕГАЦИЯ МЧС ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 7 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация МЧС Абхазии во главе с 1-м замминистра Тиграном Делибалтяном приняла участие в торжественных мероприятиях в честь 16-летия МЧС Республики Южная Осетия. Абхазские спасатели возложили цветы к памятнику защитникам Южной Осетии, присутствовали на учениях подразделений МЧС РЮО.

На торжественном заседании в честь спасательного ведомства республики Тигран Делибалтян огласил приветственный адрес министра по ЧС Абхазии Льва Квициния.

В рамках торжеств с абхазскими спасателями в Цхинвале встретился президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 07 октября 2024 17:32

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