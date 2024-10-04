ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с Положением «Об аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», утвержденным приказом №54 генерального прокурора от 20.02.2014 г., и графиком, утвержденным генпрокурором на 2024 г., проведено очередное заседание аттестационной комиссии.
Были рассмотрены результаты прохождения стажировки шести молодых специалистов. По итогам аттестации три стажера аттестованы, двум стажерам продлен срок стажировки на 1 и 6 месяцев, один стажер освобожден от занимаемой должности в органах прокуратуры.
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