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Абхазия Информ

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Новости Пятница, 04 октября 2024 17:00
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ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с Положением «Об аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», утвержденным приказом №54 генерального прокурора от 20.02.2014 г., и графиком, утвержденным генпрокурором на 2024 г., проведено очередное заседание аттестационной комиссии.

Были рассмотрены результаты прохождения стажировки шести молодых специалистов. По итогам аттестации три стажера аттестованы, двум стажерам продлен срок стажировки на 1 и 6 месяцев, один стажер освобожден от занимаемой должности в органах прокуратуры.  

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 17:03

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