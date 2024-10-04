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Абхазия Информ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ МИД РОССИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА ПЕРЕГОВОРАХ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ СЕРГЕЕМ ШАМБА

Новости Пятница, 04 октября 2024 16:48
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВЫ МИД РОССИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА ПЕРЕГОВОРАХ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ СЕРГЕЕМ ШАМБА

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В Москве прошла встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел республики Абхазия Сергеем Шамба. Встреча началась с вступительного слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Уважаемый Сергей Миронович,

Уважаемые друзья,

Дорогие коллеги!

Хотел бы поздравить Вас с национальным праздником – Днем Победы и Независимости, который отмечался 30 сентября с.г. Вы много раз бывали в этом здании в разном качестве. Сегодня Ваш первый визит после возвращения на пост министра иностранных дел. Еще раз поздравляем Вас с этим.

Помню, как мы вместе работали в 2008 г., когда разворачивались события, приведшие к объявлению независимости Республики Абхазия и признанию этого акта Российской Федерацией. Вы, в разных ипостасях (будучи и премьер-министром, и секретарем Совета Безопасности) вносили большой вклад в укрепление и государственности Абхазии, и нашего союзничества.

Динамика двусторонних отношений стабильная. Развивается политический диалог. Президенты регулярно находятся в контакте. В марте с.г. они подробно общались по телефону. Различные ведомства наладили между собой тесные экономические, культурные, гуманитарные связи. Мне сказали (это интересная информация), что объём торговли с допандемийных времён вырос в полтора раза. Это хороший результат.

Будем продолжать оказывать содействие Абхазии в социально-экономическом развитии. Осуществляется совместная инвестиционная программа. Темпы роста ВВП Республики Абхазия опережают плановые показатели в два раза.

Признательны за вашу позицию в связи с событиями, приведшими к проведению специальной военной операции, абхазским добровольцам, гражданам Абхазии, оказывающим гуманитарную помощь нашим соответствующим регионам. Благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, покинувших пострадавшие районы Российской Федерации. Оценили приглашение молодым курянам в детский лагерь в Очамчире как очередной пример абхазского великодушия.

Продолжим сотрудничество в обеспечении безопасности и укрепления международных позиций Республики Абхазия в соответствии с договоренностями. Министерства иностранных дел активно взаимодействует. План консультации на 2024-2025 г. выполняется по всем пунктам. Посольства России в тех странах, где у Сухума есть дипломатические миссии (Сирии и Никарагуа), наладили повседневную координацию. Занимаем принципиальные позиции по Женевским дискуссиям по Закавказью и продвигаем договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность, стабильность в этом регионе на основе признания реалий, включая независимость Абхазии и Южной Осетии.

Надеюсь, что Ваши дипломаты удовлетворены тем, как им помогают повышать квалификацию в Дипломатической академии МИД России. Продолжим готовить кадры для Республики Абхазия и в МГИМО.

У нас прочная договорно-правовая база – более 120 документов. Приветствуем последний шаг в этом направлении. 21 сентября с.г. в Абхазии ратифицировано Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных арбитражных решений по экономическим делам. Рассчитываем, что и остальные находящиеся в работе проекты документов будут оперативно согласованы.

Сегодня поговорим о наших двусторонних делах. Потом втроем с Министром иностранных дел Республики Южной Осетии А.М.Джиоевым проведем обзор внешних аспектов нашего сотрудничества. Там немало задач. Уверен, что сегодняшние переговоры будут полезны».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 17:02

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