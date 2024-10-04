ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СЕРГЕЯ ШАМБА НА ПЕРЕГОВОРАХ С ГЛАВОЙ МИД РОССИИ СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ

«…Вы сами вспомнили времена, когда мы с Вами устанавливали дипломатические отношения между нашими странами и потом после этого подписали Меморандум о сотрудничестве между нашими ведомствами. Этот период, конечно, был судьбоносным для нашего народа, потому что исполнилась мечта многих поколений нашего народа за независимость.

Признание Российской Федерацией, члена Совета Безопасности ООН, великой ядерной державой, самой большой страной в мире открывает для Абхазии огромные возможности. С тех пор подписано большое количество договоров, межведомственных соглашений, которые дали нам хорошие возможности для того, чтобы развивать нашу безопасность и экономические наши возможности.

Если до 2008 года, до признания Россией, у нас в общественном сознании превалировали страхи угрозы новой агрессии со стороны Грузии, то после тех договоров, которые были заключены между нами, эта угроза отошла на задний план. Люди стали думать об экономике, о социальных вопросах, и те жертвы, которые за эти годы от рук террористов и диверсантов понес наш народ и в том числе, миротворцы, которые больше сотни человек сложили свои головы за нашу безопасность – мы это помним всегда и чтим эти жертвы.

Это все отошло на задний план, сегодня уже другие у нас заботы. Так получилось, что судьба опять свела нас, и опять непростое время. И наш регион, Абхазия в таком месте расположена, что события, которые сегодня происходят в мире, а это грандиозные события мирового масштаба, переустройство мировой системы происходит на наших глазах. И все это в непосредственной близости от нас находится: Черное море стало зоной конфликта, все чаще появляются там самолеты разведывательные американские, корабли заходят. Мы это ощущаем, и Закавказье, которое стало точкой тоже после того, как события между Азербайджаном и Нагорным Карабахом произошли, и ожидание от того, как поступит Грузия. Мы знаем о давлении со стороны всяких западных стран и Украины на Грузию. Руководители Грузии открыто об этом говорят, их подталкивают к открытию второго фронта. События на Украине, в России, в зоне Специальной военной операции, конечно, тоже в поле нашего зоне зрения. Правильно Вы сказали, у нас там немалое количество наших ребят участвуют, парней и, к сожалению, большие потери тоже есть, что говорит о том, что они участвуют непосредственно в боевых операциях.

Но, наш народ, Сергей Викторович, как Вы знаете, всегда, честно и добросовестно исполнял свой союзнический долг. То, что абхазы не склонны к каким-то политическим маневрам, это как раз результат того, что у нас сегодня осталось на нашей земле всего 100 тыс. человек. Наши предки добросовестно исполняли долг во время Первой Мировой войны, когда все абхазы, которые участвовали, вернулись с Георгиевскими крестами, их тогда назвали крестоносцами.

Во время Второй Мировой войны абхазы и осетины в процентном отношении в списке героев Советского Союза стоят на первом месте. И сейчас наши парни тоже добросовестно исполняют свои союзнические обязательства. Мы надеемся, на то, что наше сотрудничество с Вами даст возможности для того, чтобы мы тоже правильно могли ориентироваться в этом сложном мире, в этой сложной ситуации. У Вас огромный опыт, и я бы хотел, в таком взаимном сотрудничестве с Вами выбирать правильный путь, учитывая Ваши большие возможности и опыт. Мы открыты к такому диалогу, к такому сотрудничеству.

Можете быть уверены в одном: мы, честно и добросовестно выполняем и будем выполнять наши союзнические обязательства. В плане гармонизации нашего законодательства у нас подписано 45 различных договоров, проектов, из них 27 мы уже реализовали, и остальные тоже будем реализовывать.

У нас внутриполитическая ситуация тоже непростая, имеет место борьба мнений. Но, в конечном итоге, мы все исходим из интересов нашего государства, поэтому все обязательства мы будем выполнять. Спасибо за внимание.

Полную версию вступительного слова министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе переговоров смотрите: МИД Республики Абхазия».