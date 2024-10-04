ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В VIII ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. С 1 по 4 октября в Москве в рамках программы «Новое поколение» проходит VIII Евразийский форум молодых дипломатов. В мероприятии принимают участие около 30 молодых дипломатов Центральных Аппаратов МИД, а также аккредитованных в Москве иностранных представительств, объединенных идеями мира и дружбы.