ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В VIII ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. С 1 по 4 октября в Москве в рамках программы «Новое поколение» проходит VIII Евразийский форум молодых дипломатов. В мероприятии принимают участие около 30 молодых дипломатов Центральных Аппаратов МИД, а также аккредитованных в Москве иностранных представительств, объединенных идеями мира и дружбы.
По приглашению руководства Совета молодых дипломатов МИД России в форуме принимают участие сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии – официальный представитель МИД Виктория Малания, замруководителя аппарата Алиса Барзания, референт Консульского департамента Даниэлла Инарба.
В рамках насыщенной дискуссионной программы форума участникам предоставляется уникальная возможность встретиться с единомышленниками из стран Евразийского пространства, обменяться мнениями и поделиться опытом, установить дружеские и партнерские отношения.
В частности, в рамках сессии «Молодежное сотрудничество на пространстве Евразии» обсуждались новые возможные форматы взаимодействия молодых специалистов.
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