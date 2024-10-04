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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В VIII ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:44
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В VIII ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. С 1 по 4 октября в Москве в рамках программы «Новое поколение» проходит VIII Евразийский форум молодых дипломатов. В мероприятии принимают участие около 30 молодых дипломатов Центральных Аппаратов МИД, а также аккредитованных в Москве иностранных представительств, объединенных идеями мира и дружбы.

По приглашению руководства Совета молодых дипломатов МИД России в форуме принимают участие сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии – официальный представитель МИД Виктория Малания, замруководителя аппарата Алиса Барзания, референт Консульского департамента Даниэлла Инарба.

В рамках насыщенной дискуссионной программы форума участникам предоставляется уникальная возможность встретиться с единомышленниками из стран Евразийского пространства, обменяться мнениями и поделиться опытом, установить дружеские и партнерские отношения.

В частности, в рамках сессии «Молодежное сотрудничество на пространстве Евразии» обсуждались новые возможные форматы взаимодействия молодых специалистов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:46

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