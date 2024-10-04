РОБЕРТ КИУТ: ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВНОСЯТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии прошла встреча с руководителями ветеранских организаций органов внутренних дел Российской Федерации, которые прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений. На встрече присутствовали: Анатолий Загорный – председатель правления общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел России, член экспертного совета МВД РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД РФ; Геннадий Шимек – зампредседателя Краснодарской региональной общественной организации ветеранов ОВД – председатель городского Совета ветеранов ОВД г. Сочи; Сергей Блошицын – председатель Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД РФ по Южному Федеральному округу; Ирина Селиверстова – председатель Совета ветеранов ОВД РФ при УВД г. Сочи, руководитель поискового отряда «Подвиг» имени Героя Советского Союза Сиянова И. Я.; Беслан Белимготов – председатель Ассоциации ветеранов боевых действий при МВД Кабардино-Балкарской Республики.
С абхазской стороны во встрече приняли участие первый замминистра Руслан Ажиба, замминистра Беслан Чкадуа.
Приветствуя делегацию, министр Роберт Киут подчеркнул, что в Абхазии отношение к ветеранам особенное. Он отметил, что ветераны органов внутренних дел вносят весомый вклад в деятельность системы министерства, участвуя в работе по обучению и воспитанию сотрудников, пропаганде правовых знаний среди населения, формированию в обществе позитивного отношения к правоохранительным органам.
В ходе встречи стороны обсудили планы дальнейшего взаимодействия, актуальные вопросы, стоящие на повестке дня министерств внутренних дел Абхазии и России. В частности, участие представителей ведомственных ветеранских организаций и общественных активистов в формировании общественных Советов и взаимодействию с населением. Также затронули тему Специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией. Министр рассказал о поддержке со стороны Абхазии и бойцах, с первых дней, принимающих участие в СВО.
Как отметил Роберт Киут, подобные встречи стали уже доброй традицией и отношения правоохранительных органов двух государств динамично развиваются.
Встреча состоялась при содействии председателя Ассоциации ветеранов органов внутренних дел – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. полковника милиции в отставке Аслана Дгебия и председателя Совета ветеранов МВД, полковника милиции в отставке Владимира Джинджолия.
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