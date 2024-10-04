ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. 30 сентября завершились мультимодальные перевозки курортного сезона 2024 года в Абхазию. Мультимодальные перевозки по «единому» билету осуществлялись от аэропорта Сочи и железнодорожного вокзала Адлера с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
В 2024 году «единым» билетом в Абхазию воспользовались более 5 тыс. пассажиров. Лидирующими направлениями стали Пицунда – примерно 46 % пассажиров, и Сухум – 20 % пассажиров. В основном туристы отправлялись в Абхазию от железнодорожного вокзала Адлера – 95% пассажиров.
Мультимодальные пассажирские перевозки по «единому» билету в Абхазию осуществляются с 2017 года. Главными преимуществами таких перевозок для пассажиров являются:
– единый транспортный документ на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта;
– гарантированность перевозки по всему пути следования;
– максимально удобная стыковка между рейсами – сокращение времени, расстояния и количества пересадок;
– единоразовая оплата всего маршрута;
– обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному Единой транспортной дирекцией стандарту (телефон круглосуточной горячей линии – 8 800 600-1-006);
– обеспечение безопасной перевозки пассажиров.
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