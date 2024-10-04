ЛАВРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ АБХАЗИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЯН ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

«Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению СВО, и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации и, в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодых курян в детский лагерь в Очамчыре», – сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамба.