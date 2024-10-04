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Абхазия Информ

ЛАВРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ АБХАЗИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЯН ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:13
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ЛАВРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ АБХАЗИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЯН ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Москва. РИА Новости. Россия благодарна Абхазии за размещение в республике россиян, покинувших приграничные регионы РФ из-за действий Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Признательны особенно за вашу позицию в связи с теми событиями, которые привели к проведению СВО, и абхазским добровольцам, и гражданам Абхазии, которые оказывают гуманитарную помощь соответствующим нашим регионам, благодарны за готовность разместить на территории Абхазии россиян, которые покинули пострадавшие районы Российской Федерации и, в частности, как очередной пример абхазского великодушия, мы оценили приглашение молодых курян в детский лагерь в Очамчыре», – сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:15

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