В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов в возрасте до 35 лет, прошла 2 и 3 октября в Доме Москвы в Сухуме.
В ходе мероприятия ведущие российские эксперты в области журналистики провели мастер-классы, на которых обучили участников созданию текстового и видеоконтента, работе перед камерой и успешным выступлениям перед публикой. Особое внимание было уделено правилам проведения эффективных интервью. Теоретические знания сразу же применялись на практике, что позволило участникам закрепить полученные навыки.
Участники также представили свои проекты и получили обратную связь от опытных наставников. В завершение школы каждый из участников получил сертификат, подтверждающий их участие в Медиашколе, а также сувенирную памятную продукцию.
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
Последнее от Super User
- ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ
- ЛАВРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ АБХАЗИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЯН ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
- В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ 3 МЛН РУБЛЕЙ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»
- НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ