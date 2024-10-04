В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов в возрасте до 35 лет, прошла 2 и 3 октября в Доме Москвы в Сухуме.

В ходе мероприятия ведущие российские эксперты в области журналистики провели мастер-классы, на которых обучили участников созданию текстового и видеоконтента, работе перед камерой и успешным выступлениям перед публикой. Особое внимание было уделено правилам проведения эффективных интервью. Теоретические знания сразу же применялись на практике, что позволило участникам закрепить полученные навыки.