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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:10
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В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов в возрасте до 35 лет, прошла 2 и 3 октября в Доме Москвы в Сухуме.

В ходе мероприятия ведущие российские эксперты в области журналистики провели мастер-классы, на которых обучили участников созданию текстового и видеоконтента, работе перед камерой и успешным выступлениям перед публикой. Особое внимание было уделено правилам проведения эффективных интервью. Теоретические знания сразу же применялись на практике, что позволило участникам закрепить полученные навыки.

Участники также представили свои проекты и получили обратную связь от опытных наставников. В завершение школы каждый из участников получил сертификат, подтверждающий их участие в Медиашколе, а также сувенирную памятную продукцию.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:12

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