В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ 3 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Крупную сумму наличных обнаружили сотрудники Краснодарской таможни совместно с пограничниками в подлокотнике автомобиля «Лексус», прибывшего из Абхазии. Транспортное средство было остановлено таможенниками в пункте пропуска Адлер.
В ходе устного опроса водитель, гражданин Абхазии, заявил, что товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Однако в черном полиэтиленовом пакете между передними сидениями были спрятаны денежные средства в размере 3 млн рублей.
Наличные изъяты. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.
Справка: ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.
Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.
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