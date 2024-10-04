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Абхазия Информ

В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ 3 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:07
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В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ 3 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. Крупную сумму наличных обнаружили сотрудники Краснодарской таможни совместно с пограничниками в подлокотнике автомобиля «Лексус», прибывшего из Абхазии. Транспортное средство было остановлено таможенниками в пункте пропуска Адлер.

В ходе устного опроса водитель, гражданин Абхазии, заявил, что товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Однако в черном полиэтиленовом пакете между передними сидениями были спрятаны денежные средства в размере 3 млн рублей.

Наличные изъяты. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Справка: ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:12

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