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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:03
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовали XXI открытые международные соревнования по самбо «Кубок Победы», посвященные воинам-интернационалистам. В церемонии открытия приняли участие советник президента Абхазии по спорту Ахра Ашуба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба, вице-президент Федерации самбо Камчатского края Геннадий Ким, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди мастеров Борис Багателия, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР по самбо, заслуженный работник физической культуры и спорта России Виктор Песоченский и главный судья турнира, судья Всероссийской категории Игорь Потапов.

Они поздравили участников с открытием турнира и пожелали успехов.

В турнире принимают участие около 300 самбистов из городов и районов Абхазии, Адыгеи, Калуги, Кемеровской области, Краснодарского края, Краснодара, Курганинска, ЛНР, Новотитаровска, Сочи, Ростова-на-Дону, Ставропольского края, Шахтерска, Камчатки и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят среди юношей 2009-2011, 2012-2013 годов рождения и девочек 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения и открытого ковра среди юношей 2014-2015 годов рождения и девочек 2013-2014 годов рождения.

Турнир проходит в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр и завершится 6 октября.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум и Федерация борьбы самбо Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:07

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