НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Новости Пятница, 04 октября 2024 14:01
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. 5 октября на Бзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок Президента Республики Абхазия. По программе запланированы скачки на 1200, 1600 (2 скачки), 2000, 2400 и 3200 метров. Помимо этого наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков.
Конноспортивный праздник начнется в 10:00.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.
Последнее от Super User
- ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ
- ЛАВРОВ ПОБЛАГОДАРИЛ АБХАЗИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЯН ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
- В СУХУМЕ ПРОШЛА МЕДИАШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ ОБНАРУЖИЛИ 3 МЛН РУБЛЕЙ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»