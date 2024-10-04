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Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 04 октября 2024 14:01
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НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. 5 октября на Бзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок Президента Республики Абхазия. По программе запланированы скачки на 1200, 1600 (2 скачки), 2000, 2400 и 3200 метров. Помимо этого наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков.

Конноспортивный праздник начнется в 10:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 04 октября 2024 14:02

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