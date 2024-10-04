НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. 5 октября на Бзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок Президента Республики Абхазия. По программе запланированы скачки на 1200, 1600 (2 скачки), 2000, 2400 и 3200 метров. Помимо этого наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков.