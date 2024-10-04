В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. По приказу министра внутренних дел Роберта Киут по республике проходят рейдовые мероприятия. 186 нарушений правил дорожного движения выявлено во время проведения профилактических мероприятий 3 октября в г. Сухум.

В соответствии с распоряжением курирующего направление Госавтоинспекции замминистра полковника милиции Беслана Чкадуа, рейд проходил с применением ротации личного состава со всех районов страны.

С 16:00 и до особого распоряжения с упором на столицу, город Сухум, личный состав центрального аппарата управления ГАИ, спецроты, районных ОВД несли службу.

Особое внимание сотрудники уделяли водителям, совершающим наиболее тяжкие правонарушения, а именно пребывающим за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Таковых в ходе рейда выявлено шестеро, они были немедленно отстранены от управления автотранспортным средством с последующей постановкой их на штрафстоянку УГАИ сроком на один месяц. Водители лишены права управления транспортом сроком на 6 месяцев, подвергнуты штрафу 30 тысяч рублей.

Сотрудники милиции напоминают гражданам о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий совершается именно нетрезвыми водителями.

Также среди наиболее частых нарушений – превышение норм тонирования автомобильных ветровых стекол.

Рейдовые мероприятия по всей республике будут продолжены с целью минимизации числа правонарушений и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.