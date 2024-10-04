В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОPERA VIVA»
Сухум. 4 октября 2024. Абхазия-Информ. III Международный оперный фестиваль «Оpera Viva» пройдет в Абхазии с 9 по 10 октября. 9 октября, в 19:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прозвучат всемирно известные произведения великих композиторов классиков- Вивальди, Беллини, Моцарта, Верди и др.
Перед абхазской публикой выступят: Государственный Камерный оркестр Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Абхазия Давида Терзяна, Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Абхазия Анатолия Судакова, Государственная хоровая капелла Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба.
Солисты: заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба, Нана Черкезия (Абхазия), Алхас Ферзба (Абхазия), Шанжун Цзян (Китай) и Александр Чернов (Россия).
Купить билеты можно по ссылке: https://ticketme.biz/activities
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