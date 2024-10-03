ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ В МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии прошла видеоконференция по определению и согласованию приоритетных направлений взаимодействия российской и абхазской сторон по части оказания оперативной медицинской помощи гражданам обоих государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С российской стороны были задействованы представители Федерального и Краснодарского регионального центров медицины катастроф, а также департамента по международному сотрудничеству Минздрава России. С абхазской стороны в видеоконференции приняли участие министр по ЧС РА Лев Квициния, начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Абхазии Батал Кация, начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.

По словам Льва Квициния в числе приоритетных задач значатся выработка конкретного механизма лечебно-эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка регламента эвакуации при ЧС граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Абхазия.

Необходимо также, подготовить проект порядка пересечения государственной границы России и Абхазии с целью оказания медицинской помощи гражданам обоих государств в случае чрезвычайных происшествий. Весьма насущным является рассмотрение вопроса о более широком использовании возможностей цифровых технологий, в частности, для проведения телемедицинских консультаций при оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайных происшествий.

Участники видеоконференции обменялись мнениями по эффективному решению вышеозначенных вопросов в рамках существующего в обоих государствах правового поля, согласованию позиций и выработке единых регламентов для дальнейшего выхода на подписание соответствующих документов.