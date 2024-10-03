В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ РИСКИ И ОПАСЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ ЮРЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. Обсуждению «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» посвящалось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. На заседание были приглашены представители банковского сообщества Абхазии, которые направили в Парламент, Администрацию президента, Центральный банк и Кабинет Министров письма. Они выразили крайнюю обеспокоенность в связи с одобрением Правительством Абхазии этого соглашения.

Особую обеспокоенность банковского сообщества вызвала статья 9, пункт 2 которой гласит: «В целях обеспечения осуществления юридическим лицом расчетов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, российской кредитной организацией с государственным участием в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть создан филиал на территории Республики Абхазия. Данный филиал кредитной организации действует также на основании временного разрешения Банка Абхазии на период действия настоящего Соглашения».

Руководитель комитета Беслан Халваш выразил надежду на то, что удастся плодотворно поработать и разговор будет конструктивным.

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателия отметил, что прорабатывая положения межправительственного соглашения об осуществлении инвестиционных проектов российскими юрлицами, они преследовали прежде интересы банковской системы страны.

В Абхазии, согласно первому документу, могли создаваться филиалы российских банков, это могло привести к дополнительной конкуренции, в результате которой могли пострадать банки Абхазии. Поэтому в проект соглашения были внесены изменения.

«Мы исходили из того, чтобы любые соглашения, которые будут подписаны, не навредили нашей системе, не представляли угрозу для наших коммерческих банков. Изначально предложение выглядело следующим образом: в соответствии с Соглашением в Абхазии могут быть созданы филиалы российских коммерческих банков. Конечно же, мы, как Национальный банк, очень остро отреагировали, потому что мы понимали, что филиал – это дополнительная конкуренция, в результате которой наши банки могут пострадать. И тогда, проработав этот документ, пообщавшись со многими представителями коммерческих банков, мы предложили такую версию: условно, на временный срок, на период действия соглашения позволить открыть филиал, но от него остается только название, потому что он, по сути, не находится в банковском поле Абхазии. Это, по сути, точка входа денег в нашу страну», – сказал Барателия.

По его словам, этот «условный» филиал не имеет права иметь счета в коммерческих банках в Абхазии и наоборот, не имеет права обслуживать ни юрлиц, ни физлиц, ни контрагентов, ни других инвесторов, а только имеет право открыть временный счет для инвестора на период стройки. С момента запуска объекта инвестор, не дожидаясь прибыли, обязан закрыть счет в этом филиале и открыть счет в одном из коммерческих банков.

«Более того, мы в соответствии с этим проектом запретили этому филиалу открывать счета в наших коммерческих банках, и любые платежи для клиентов и контрагентов этого инвестора будут проходить через Национальный банк на счета клиентов коммерческих банков Абхазии. По сути, деньги, которые поступают в филиал, находятся в российском банке. Получается, что для нашей банковской системы деньги приходят также через Национальный банк. То есть, для коммерческих банков, для их клиентов деньги приходят через Национальный банк, потом уже попадают на счета и в принципе коммерческие банки и их клиенты не будут видеть, они из Москвы напрямую, или пришли через этот филиал. То есть, такая обрублена структура, при которой нет никакой конкуренции и рисков для нашей банковской системы», – сказал Барателия.

По его словам, когда данная схема была предложена, не исключалось, что от нее могут отказаться.

«Ведь в соответствии с нашим законодательством любой российский коммерческий банк может открывать свою дочернюю компанию в Абхазии. По большому счету, никакого соглашения не нужно. Мы, кстати, считали сегодня, квоты. Есть закон о квотах и части иностранного капитала в банковской системе. Если вы знаете, в прошлом году Банк Абхазии поднял требования для иностранного капитала, для банков с иностранных капиталов, то есть для открытия дочернего банка в Абхазии нужно 450 миллионов рублей. Сегодня, при существующей квоте, один российский банк, если вдруг изъявит желание открыть здесь дочернюю структуру, может это сделать и уместиться в квоту. И эта картина, конечно, намного опаснее для наших коммерческих банков, нежели вот эта урезанная схема, при которой мы не даем шансов условному филиалу соприкасаться с нашими банками», – заключил Барателия.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган объяснила, почему соглашение не опасно для Абхазии.

Она процитировала статью 51 закона о Банке Абхазии, которая гласит: «Банк Абхазии выдает разрешение на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями и дочерних филиалов иностранных банков, а также осуществляет аккредитацию представительств кредитных организаций иностранных государств на территории Абхазии».

Озган обратила внимание на то, что сегодня любой российский банк может открыть в Абхазии дочернюю организацию и получить полноценную лицензию на осуществление комплекса различных банковских операций.

«И это не организация с особым, временным режимом, ограниченным набором функционала, а полноценная кредитная организация, которая может наравне с любым коммерческим банком Абхазии осуществлять свою деятельность на территории республики», – заметила она.

Что касается проекта соглашения, обсуждаемого сегодня, то в нем речь идет о филиале российской кредитной организации с государственным участием.

«Это значит, что мы допускаем возможность того, что в целях реализации инвестиционных проектов, которые подпадают под действие данного соглашения, российская кредитная организация только с государственным участием, имеет право здесь зарегистрировать филиал с определенным набором функций, весьма ограниченных», – отметила Озган.

Она также пояснила, что Банк Абхазия должен принять нормативный акт о правовом положении и порядке функционирования филиала российской кредитной организации на территории Абхазии.

«Устанавливается ограниченный перечень банковских операций, которые филиал с особым режимом кредитной организации вправе осуществлять на территории Республики Абхазия», – сказала Озган.

Она также отметила, что Банк Абхазии может лишить филиал лицензии.

«Если в положении о филиале будет написано, что он имеет право осуществлять только 2-3 функции, любая другая функция является нарушением и в соответствии с законодательством Республики Абхазия, Банк Абхазии имеет право принять соответствующее решение», – сказала она.

Председатель правления КБ «Гарант-банк» Эмма Харчилава, в свою очередь, заявила: «Мы не конкурентоспособны по отношению к российским банкам, в том числе с государственным участием. Мы опасаемся, что по началу это будет ограниченный круг операций, а дальше он может расшириться и абхазских банков может просто не быть. Нам не понятна целесообразность создания в Абхазии филиалов российских банков, работающих на основании временного разрешения Банка Абхазии».

Председатель правления КБ «Амра-банк» Нестор Дамениа отметил, что государство должно действовать в интересах своего бизнеса. Он задал вопрос, в чем интерес государства, если сюда зайдут крупные игроки и составят серьезную конкуренцию местному бизнесу? Он также обратил внимание на изменчивость финансовой ситуации.

«Когда такие вопросы ставятся, это говорит о том, что наш бизнес не в состоянии и наше государство не в состоянии осуществить проект 20 или 30 млрд и отчитаться. Это пощечина...», – сказал Дамениа.

Абхазские банкиры опасаются конкуренции с российскими филиалами, а также того, что со временем правила функционирования временных филиалов могут измениться, а их функции значительно расшириться. Речь шла и о том, что банки Абхазии уступают не только в плане объемов уставных капиталов, активов, кредитных портфелей, но и в плане технического обеспечения.

Председатель Правления ЗАО «Аврора Банк» Георгий Абухба отметил, что в профессиональной деятельности все подписанты обращения являются конкурентами, но в данной ситуации пришли как коллеги, обсудить ситуацию.

«У нас есть общие опасения, здесь у нас практически единое мнение. С 1 сентября 2024 года в России разрешили открытие филиалов иностранных банков. До этого в России были иностранные инвестиции, но филиалы открывать не разрешалось, только месяц назад разрешили», – сказал Абухба.

«Филиал российского банка с госучастием на территории Абхазии – это потенциальный финансовый монстр. Да, сегодня есть 60% квота для того, чтобы создать условный банк, еще один как ЦМР Абхазия, который, по сути, дочерний банк российского банка. Нам непонятно, почему в конце концов нельзя через него проводить инвестиционные расчеты? Почему через Национальный банк нельзя проводить эти расчеты?» – спросил Абухба.

Кристина Озган отметила, что для того, чтобы попасть под Соглашение инвестор должен пройти отбор.

«В соглашении есть обязательные требования, срок начала реализации и срок ввод объекта в эксплуатацию, в зависимости от масштаба проекта. Ввели объект в эксплуатацию, эта норма не работает, дальше она переходит к вам», – сказала она

Заместитель председателя правления КБ «Кибит-банк» Инал Хашба озвучил риски.

«Сегодня – ситуация, когда у нас открывается филиал с ограничительными функциями. Инвестпроект может длиться 5-10 лет, а то и больше. Пока один инвестпроект закончится, может появиться другой. У нас нет гарантий, что потом не поменяется положение о нахождении филиала на территории Абхазии. Мы переживаем и не хотим, чтоб банк заходил с 60% ставкой», – сказал Хашба и отметил, что если российские банки зайдут, то ни один абхазский банк не выдержит конкуренции.

В завершение заседания Беслан Халваш отметил, что вопрос будет и дальше обсуждаться.

«Есть обоснованные опасения, сегодня мы обсудили их насколько могли. Мы поняли обеспокоенность представителей банковского сообщества и учтем ваши мнения. Я полагаю, мы придем к общему мнению», – сказал Халваш.

Об этом сообщает Апсныпресс.