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Абхазия Информ

ОРГАНИЗАЦИЯ «АПСАБАРА» ПРИОБРЕЛА РЕЗИСТОГРАФ

Новости Четверг, 03 октября 2024 19:13
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ОРГАНИЗАЦИЯ «АПСАБАРА» ПРИОБРЕЛА РЕЗИСТОГРАФ

Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. Общественная экологическая организация «Апсабара» за счет мобилизованных средств в рамках действующих инициатив, смогла приобрести редкий и нужный прибор – резистограф, который позволяет быстро выявлять расположение и объемы скрытой гнили, зон распада и внутренних стволовых трещин деревьев.

На этой недели экологи уже провели в одном из парков Сухума первое тестирование нового для Абхазии прибора.

Возможности прибора и порядок работы с ним продемонстрировал один из лучших специалистов по уходу за парковыми растениями (арборист) из Санкт-Петербурга Роман Габасов. На тестировании присутствовали сотрудники экологического ведомства, Ботанического сада, Института экологии, Зеленого хозяйства столичной администрации и экологические активисты.

Резистограф позволяет с высокой точностью определять аварийность деревьев: в толщу древесины подаётся тонкая буровая игла, при этом производится электронное измерение и фиксирование плотностных сопротивлений буровой игле. Электроника с высокой точностью записывает сопротивление бурению и обеспечивает его синхронное отображение на распечатываемой принтерной ленте в масштабе 1:1.

В ходе диагностики здоровой древесине практически не причиняется вред – специалист лишь делает тонкий прокол ствола, который потом заделывается.

«Резистограф очень важный прибор для точной оценки состояния деревьев. Мы очень рады, что теперь он есть в Абхазии. Нам еще предстоит обучить специалистов работе с ним и сейчас мы этим занимаемся. Коллеги из России помогают нам в этом», – сказала руководитель «Апсабара» Астанда Джения.

Кроме безопасной оценки состояния деревьев, прибор незаменим при диагностике состояния деревянных построек и оценке безопасности несущих конструкций, деревянных перекрытий исторических зданий при реставрационных и ремонтно-восстановительных работах.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 03 октября 2024 19:23

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