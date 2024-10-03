ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 111%

Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за сентябрь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 704 659,9 тыс. руб. (семьсот четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч рублей) при плане – 632 140,8 тыс. руб. (шестьсот тридцать два миллиона сто сорок тысяч рублей) выполнение 111%.

За девять месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 4 200 088,3 тыс. руб. (четыре миллиарда двести миллионов восемьдесят восемь тысяч рублей) при плане 3 699 629,8 тыс. руб. (три миллиарда шестьсот девяноста девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч рублей). Выполнение составило 114%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 500 459,0 тыс. руб. (пятьсот миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч рублей). Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 121%, что в суммарном выражении равно 730 848,9 тыс. руб. (семьсот тридцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч рублей).

Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2024 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 799 742,8 тыс. руб. (один миллиард семьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок две тысячи рублей) поступило 1 984 546,4 тыс. руб. (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч рублей) выполнение 110%.

По Гагрскому району – при плане 1 109 618,3 тыс. руб. (один миллиард сто девять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч рублей) поступило 1 236 887,8 тыс. руб. (один миллиард двести тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч рублей) выполнение 111%.

По Гудаутскому району – при плане 376 801,9 тыс. руб. (триста семьдесят шесть миллионов восемьсот одна тысяча рублей) поступило – 410 225,5 тыс. руб. (четыреста десять миллионов двести двадцать пять тысяч рублей) выполнение 109%.

По Сухумскому району – при плане 74 931,4 тыс. руб. (семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча рублей) поступило – 136 468,8 тыс. руб. (сто тридцать шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч рублей) выполнение 182%.

По Гулрыпшскому району – при плане 109 699,3 тыс. руб. (сто девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч рублей) поступило – 153 826,9 тыс. руб. (сто пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч рублей) выполнение 140%.

По Очамчырскому району – при плане 159 026,3 тыс. руб. (сто пятьдесят девять миллионов двадцать шесть тысяч рублей) поступило – 181 883,8 тыс. руб. (сто восемьдесят один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи рублей) выполнение 114%.

По Ткуарчалскому району – при плане 28 435,7 тыс. руб. (двадцать восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч рублей) поступило – 42 159,1 тыс. руб. (сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч рублей) выполнение 148%.

По Галскому району – при плане 41 374,1 тыс. руб. (сорок один миллион триста семьдесят четыре тысячи рублей) поступило – 54 090,0 тыс. руб. (пятьдесят четыре миллиона девяносто тысяч рублей) выполнение 131%.