ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Новости Четверг, 03 октября 2024 13:15
Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба отбыл в Москву с рабочим визитом.
4 октября состоится встреча Сергея Шамба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе предстоящих переговоров министры обсудят широкий круг вопросов абхазо-российских межгосударственных отношений.
Также состоится трехсторонняя встреча Сергея Шамба, Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсара Джиоева.