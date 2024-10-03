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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Новости Четверг, 03 октября 2024 13:15
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ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛ В МОСКВУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба отбыл в Москву с рабочим визитом.

4 октября состоится встреча Сергея Шамба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе предстоящих переговоров министры обсудят широкий круг вопросов абхазо-российских межгосударственных отношений.

Также состоится трехсторонняя встреча Сергея Шамба, Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсара Джиоева.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 03 октября 2024 13:16

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