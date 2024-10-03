ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Вчера ВВС Израиля нанесли авиаудар со стороны Голанских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В данном районе располагаются дипломатические миссии различных государств, включая посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. В результате атаки погибли три мирных жителя, ранены еще три человека.

Министерство иностранных дел Республики Абхазии категорически осуждает нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру столицы Сирии со стороны вооруженных сил Израиля. Подобные действия запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Убеждены, что данный акт не приведет к мирным последствиям, а только лишь приблизит мир к полномасштабной войне в ближневосточном регионе».