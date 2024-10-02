КОМАНДА «АСБЕСТ» – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 2 октября 2024. Абхазия-Информ. Команда «Асбест» из города Екатеринбурга стала победителем Международного турнира по баскетболу среди мужских команд, приуроченного ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В финале они одержали победу над баскетболистами из Славянска-на-Кубани со счетом 81:103.

На третьем месте команда из Карачаево-Черкесской Республики, в матче за третье место они одержали победу над сборной Абхазии со счетом 81:98.

В турнире принимали участие команды из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Черкесска, Славянска-на-Кубани, Южной Осетии, сборная Абхазии, команды РДЮСШ игр («Крылья Абхазии») и «Спартак» (Сухум).

Лучшими игроками турнира были признаны: Виталий Колощук (Екатеринбург), Эльдар Меренкулов (Черкесск), Сандро Харазия (сборная Абхазии) и Владислав Нащук (Славянск-на-Кубани).

Команды и лучшие игроки были награждены денежными призами.

Главный судья турнира – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.

Турнир организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта и Федерацией баскетбола Абхазии.