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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Понедельник, 30 сентября 2024 10:49
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня весь народ Абхазии отмечает День Независимости и 31-ую годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 гг.

Утром в Парк Славы в Сухуме почтить память погибших пришли их родные и близкие, представительницы Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», матери добровольцев, погибших в войне, участники Отечественной войны народа Абхазии, руководители республики, депутаты Парламента и члены Правительства, сотрудники посольства России в Абхазии, представители политических партий и общественных организаций, абхазской диаспоры из Турции, казачества, духовенства, горожане, школьники.

Люди шли нескончаемым потоком возложить венки и букеты цветов к Мемориалу, воздвигнутому в память о павших воинах Абхазской армии.

По завершении церемонии возложения венков и цветов состоялось прохождение сводных парадных расчетов военнослужащих Минобороны Абхазии.

Празднования проходят во всех районах Абхазии.

***

30 сентября в Сухуме пройдет ряд мероприятий, приуроченных в Дню Победы.

11:30 – велопробег, сбор участников у колоннады (пр. Леона,1). Передвижение: пр. Леона – ул. Ардзинба – ул. Чачба – пр. Аиааира – ул. Адлейба – Н. Эшера, мемориал

В. Ардзинба и обратно.

17:00 – праздничный концерт с участием мастеров искусств Абхазии (Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба).

19:00 – праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. (Набережная Махаджиров).

20:30 – праздничный фейерверк. Набережная Махаджиров.

***

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг., длившаяся 413 дней, завершилась победой над войсками Госсовета Грузии. 31 год назад, 30 сентября 1993 года, бойцы Абхазской армии водрузили абхазский флаг на берегу Ингура.

С абхазской стороны в войне участвовало до 12 тысяч человек.

По данным из книги кандидата исторических наук, военного историка Валико Пачулия «Грузино-абхазская война 1992-1993» в войне погибли 1392 бойца из Абхазии, 106 – из России (без республик Северного Кавказа), 133 – добровольца из Северного Кавказа, 18 – из СНГ, Приднестровья и Нагорного Карабаха, 6 – из Турции, 3 – из Сирии, 1 – из Польши. Порядка 5 тысяч получили ранения. Более 120 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Жертвами той кровопролитной войны стали сотни мирных граждан – женщин, стариков, детей. Только в одном вертолете, сбитом грузинскими гвардейцами над селом Лата (Кодорское ущелье) 14 декабря 1992 года заживо сгорели 87 человек.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, более 6000 участников войны награждены высокими государственными наградами, 360 воинам присвоено звание Героя Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2024 11:09

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