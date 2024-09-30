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Абхазия Информ

ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.

Новости Понедельник, 30 сентября 2024 11:37
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ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ.

1992 год

14 августа – вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию под видом охраны железной дороги, начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

15 августа – высадка грузинского морского десанта в поселке Гантиади (зона г. Гагра). К вечеру 15 августа 1992 г. первая группа добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе «Икарус» пересекла абхазскую границу по р. Псоу.

18 августа – Сухум полностью захвачен грузинскими войсками. На подконтрольной грузинским войскам территории грабежи, мародерство и насилие приобретают массовый характер.

19 августа – Гагра полностью захвачена грузинскими войсками.

25 августа – выступая по Сухумскому ТВ, командующий грузинскими войсками полковник Гия Каркарашвили предъявил абхазской стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. Полковник заявил: «Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч».

30 августа – 1 сентября – наступательные операции грузинских войск в безуспешной попытке потеснить абхазские части в преддверии московской встречи в верхах.

3 сентября – в Москве состоялись переговоры с участием Б. Ельцина, Э. Шеварднадзе и В. Ардзинба. Подписан итоговый документ, предусматривающий прекращение огня с 12:00 5 сентября, удаление из Абхазии вооруженных формирований, передислокация вооруженных сил Грузии, возобновление деятельности законных органов власти.

5 сентября – через 10 мин. после начала перемирия (12:00) оно было нарушено обстрелом грузинской стороной абхазских позиций в селе Эшера. Там же в 22:30 грузинские части предприняли попытку танковой атаки.

9 сентября – на встрече в Сухуме достигнута договоренность о прекращении огня с 00 часов 10 сентября. Договоренность нарушена. Очередные договоренности от 15.09 и 17.09 также не соблюдались грузинской стороной.

16 сентября – Президиум Верховного Совета Республики Абхазия (ВС РА) принимает постановление «О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии» и «О геноциде абхазского народа».

25 сентября – ВС РФ принимает постановление «Об общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии». С сентября месяца началась многомесячная блокада грузинскими войсками абхазского города Ткуарчал.

1-6 октября – военная операция по освобождению г. Гагра и Гагрского района от войск Госсовета.

• 1 октября – в 17:00 абхазские части переходят в наступление, занят пос. Колхида (ныне Псахара);

• 2 октября - после ожесточенных боев освобождена Гагра;

• 3 октября – вооруженные силы Грузии бомбят город, многочисленные жертвы среди местного населения;

• 4 октября – на митинге в Сухуме Эдуард Шеварднадзе заявляет: «Гагра была и остается западными воротами Грузии, и мы должны ее вернуть»; грузинские части получают по воздуху подкрепление;

• 6 октября – абхазские части освобождают поселок Леселидзе (ныне Гечрипш) и Гантиади (ныне Цандрипш); Абхазия восстанавливает контроль над своим сектором абхазо-российской границы; отступающие войска Госсовета Грузии, бежав из Абхазии, переходят пограничную реку Псоу, сдают оружие российским военнослужащим.

7-8 октября – Первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа состоялся в селе Лыхны Гудаутского района.

11 октября – создание министерства обороны Республики Абхазия и Генерального штаба МО РА. Исполняющим обязанности министра обороны назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генштаба – полковник Султан Сосналиев.

23 октября – в результате целенаправленной акции грузинских спецслужб в Сухуме подожжены и уничтожены фонды Государственного исторического архива Абхазии и архива Института языка, литературы и истории.

26 октября – на это день была запланирована операция по освобождению города Очамчира, закончившаяся неудачно. Попытка высадки морского десанта абхазской армии.

3 ноября – первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта, закончившееся неудачно.

20-29 ноября – прекращение огня на время эвакуации из Сухума российских воинских частей. Грузинская сторона использует перемирие для наращивания живой силы и военной техники.

30 ноября – освобождение села Кочара Очамчирского района (Восточный фронт).

2 декабря – Эдуард Шеварднадзе заявил: «Они хотят войны, они ее получат».

14 декабря – грузинская сторона сбивает российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского г. Ткуарчала. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было 8 беременных женщин и 35 детей, погибли.

1993 год

5 января – наступательная операция абхазской армии на Сухум.

31 января – начинается гуманитарная акция по оказанию помощи жителям блокадного Ткуарчала.

7 февраля – грузинская сторона в одностороннем порядке приостанавливает проведение акции.

20 февраля – штурмовик Су-25 подавил огневые точки грузинской артиллерии, обстрелявшие российский военный объект в селе Эшера. Инцидент использован Тбилиси для нагнетания очередной антироссийской и антиабхазской истерии.

15-16 марта – наступательная операция абхазской армии на Сухум.

26 апреля – в ответ на обращение депутатов грузинского парламента ВС Республики Абхазия выступает с заявлением, отмечая, что впервые за 8 месяцев парламент Грузии призвал не к всеобщей мобилизации, продолжению кровопролития, а к прекращению войны.

26 апреля – штурмовик Су-25 ВВС Грузии бомбил г. Гудауту. В заявлении ВС РА эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии «делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений».

20 мая – в соответствии с договоренностью Б. Ельцина и Э. Шеварднадзе (на встрече в Москве 14 мая), к которой присоединилась Абхазия, в зоне военных действий введен режим прекращения огня. Режим часто нарушается. С 31 мая боевые действия фактически начались вновь.

22-23 мая – грузинская сторона перебрасывает на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.

24 мая – грузинской стороной сбит российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. 5 членов экипажа погибли.

2 июня – ГКЧС РФ начал осуществление широкомасштабной акции по оказанию гуманитарной помощи Ткуарчалу и вывозу его жителей. После первого же рейса 4-х российских вертолетов грузинская сторона прервала проведение акции, отказавшись гарантировать безопасность полетов.

15-18 июня – в Москве при посредничестве РФ проходил первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.

16-17 июня – второй этап гуманитарной акции по спасению жителей Ткуарчала. За оба этапа из блокированного города и районов вывезено 5030 человек. С конца месяца интенсифицировались обстрелы абхазской артиллерией позиций противника на подступах к Сухуму.

2 июля – начало наступательной операции абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта; высадка морского десанта численностью 300 человек в селе Тамыш. Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчира – Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.

27 июля – в Сочи подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.

9 августа – В. Ардзинба направляет послание Б. Ельцину и Бутросу Гали, в котором обращает внимание на игнорирование грузинской стороной сочинского Соглашения: продолжаются обстрелы абхазских позиций, график вывода войск и техники срывается.

22 августа – Объединенная комиссия по контролю констатирует: план и график разведения войск и техники абхазской стороной выполнен, грузинская сторона свои обязательства не выполняет.

24 августа – встреча в Москве между Б. Ельциным и В. Ардзинба. Внимание российского президента обращено на нарушение грузинской стороной сочинского Соглашения.

16-30 сентября – последняя наступательная операция абхазской армии.

• 16 сентября – начало наступления на Очамчирском фронте;

• 17 сентября – на Гумистинском фронте форсирована р.Гумиста;

• 20 сентября – абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума, ответа не последовало;

• 21-26 сентября – уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчирском фронте;

• 27 сентября – освобождена столица Республики Абхазия г. Сухум. Второй армейский корпус грузинской армии разбит. Государственный флаг Республики Абхазия водружен на фронтоне здания Верховного Совета;

• 28 сентября – Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии;

• 28 сентября – историческая встреча Гумистинского (Западного) и Восточного фронтов у Кодорского моста.

• 30 сентября – преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2024 11:41

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