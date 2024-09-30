ПАМЯТИ ТЕХ, ПЕРЕД КЕМ МЫ В ДОЛГУ
Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ. Разные по характеру, по возрасту, по религиозной принадлежности добровольцы, представители тридцати трех национальностей, объединились и пришли на помощь абхазскому народу по зову сердца. Добровольческое движение в Отечественной войне народа Абхазии не имеет аналогов во всем мире.
15 августа 1992 года, на второй день Отечественной войны народа Абхазии, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Нальчика.
Буквально с первых дней войны и до победного ее конца с абхазским народом бок о бок сражались также добровольцы с Северного Кавказа, юга России и из разных городов РФ, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики и других стран. Благодаря в том числе и самоотверженной борьбе добровольцев, Абхазия отстояла свободу и независимость.
В боевых действиях в Абхазии участвовало более 2 300 добровольцев.
294 добровольца погибли, из них:
61 – из Чечни;
48 – из Кабардино-Балкарии;
11 – из Карачаево-Черкесии;
9 – из Украины;
8 – из Южной Осетии и Адыгеи;
7 – из Северной Осетии;
5 – из Турции;
4 – из Ингушетии;
3 – из Аджарии;
3 – из Сирии;
1 – из Азербайджана;
1 – из Белоруссии;
1 – из Казахстана;
1 – из Литвы;
1 – из Эстонии;
1 – из Приднестровья;
1 – из Польши.
Помимо этого на помощь Абхазии пришли 153 добровольца из разных городов России, 119 из них погибли.
51 доброволец удостоен звания «Герой Абхазии»;
300 человек награждены Орденом Леона;
700 добровольцев – медалью «За отвагу»;
9 человек – орденом Мужества.
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ НИКАРАГУА ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА СААВЕДРА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РОСАРИО МУРИЛЬО ПОЗДРАВИЛИ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ И НАРОД АБХАЗИИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
- МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
- ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.
- В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ