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Абхазия Информ

ПАМЯТИ ТЕХ, ПЕРЕД КЕМ МЫ В ДОЛГУ

Новости Понедельник, 30 сентября 2024 11:42
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ПАМЯТИ ТЕХ, ПЕРЕД КЕМ МЫ В ДОЛГУ

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ. Разные по характеру, по возрасту, по религиозной принадлежности добровольцы, представители тридцати трех национальностей, объединились и пришли на помощь абхазскому народу по зову сердца. Добровольческое движение в Отечественной войне народа Абхазии не имеет аналогов во всем мире.

15 августа 1992 года, на второй день Отечественной войны народа Абхазии, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Нальчика.

Буквально с первых дней войны и до победного ее конца с абхазским народом бок о бок сражались также добровольцы с Северного Кавказа, юга России и из разных городов РФ, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики и других стран. Благодаря в том числе и самоотверженной борьбе добровольцев, Абхазия отстояла свободу и независимость.

В боевых действиях в Абхазии участвовало более 2 300 добровольцев.

294 добровольца погибли, из них:

61 – из Чечни;

48 – из Кабардино-Балкарии;

11 – из Карачаево-Черкесии;

9 – из Украины;

8 – из Южной Осетии и Адыгеи;

7 – из Северной Осетии;

5 – из Турции;

4 – из Ингушетии;

3 – из Аджарии;

3 – из Сирии;

1 – из Азербайджана;

1 – из Белоруссии;

1 – из Казахстана;

1 – из Литвы;

1 – из Эстонии;

1 – из Приднестровья;

1 – из Польши.

Помимо этого на помощь Абхазии пришли 153 добровольца из разных городов России, 119 из них погибли.

51 доброволец удостоен звания «Герой Абхазии»;

300 человек награждены Орденом Леона;

700 добровольцев – медалью «За отвагу»;

9 человек – орденом Мужества.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2024 11:43

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