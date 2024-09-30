Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ . Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваба с Днем Победы и Независимости.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия.

Хотел бы выразить удовлетворение укреплением дружественных и союзнических российско-абхазских отношений. Поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях.

Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации, продвижению​ перспективных​ программ и инициатив. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Абхазии - мира, благополучия и процветания».