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Абхазия Информ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Понедельник, 30 сентября 2024 11:43
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МИХАИЛ МИШУСТИН ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Александра Анкваба с Днем Победы и Независимости.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия.

Хотел бы выразить удовлетворение укреплением дружественных и союзнических российско-абхазских отношений. Поступательно расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях.

Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации, продвижению​ перспективных​ программ и инициатив. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

Желаю Вам, уважаемый Александр Золотинскович, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Абхазии - мира, благополучия и процветания».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 30 сентября 2024 11:45

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