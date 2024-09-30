ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ АСЛАНА БЖАНИЯ И НАРОД АБХАЗИИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

В поздравлении, в частности, говорится:

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ . Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Аслану Бжания поздравительное послание по случаю 31-й годовщины Победы и Независимости.

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости.

Российско-абхазские отношения успешно развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в различных сферах. Россия продолжит оказывать активное содействие властям и народу Абхазии в решении задач государственного развития.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим гражданам - мира и благополучия».

