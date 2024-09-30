ПРЕЗИДЕНТ НИКАРАГУА ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА СААВЕДРА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РОСАРИО МУРИЛЬО ПОЗДРАВИЛИ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ . Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо поздравили президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости.

«Дорогой Брат Президент,

От имени Народа и Правительства Примирения и Национального Единства Республики Никарагуа и от нас лично передаём Вам, Народу и Братскому Правительству Республики Абхазия, наши самые теплые поздравления по случаю 31-й годовщины Дня Победы и Независимости, отмечаемой 30 сентября.

Из нашей благословенной и свободной Никарагуа мы присоединяемся к празднованию 31-й годовщины Дня Победы и Независимости Абхазского Народа, отмечая его героизм и мужество в борьбе за самоопределение и национальный суверенитет.

Примите, дорогой брат, наши братские объятия, с любовью и уважением никарагуанского народа к братскому народу Абхазии».