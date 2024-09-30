КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
В комментарии, в частности, говорится:
В этой связи заявляем следующее:
"Хотелось бы напомнить грузинским политикам, что Грузии самой следовало бы урегулировать отношения с Россией. Ведь как известно, между Грузией и Россией на данный момент отсутствуют дипломатические отношения. Поэтому вместо того, чтобы в предвыборной гонке спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии» и прочими мифическими терминами, грузинским политикам следовало бы начать с установления дипломатических отношений с Россией.
Что касается взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации, то наши государства является стратегическими союзниками. Абхазо-российские межгосударственные отношения основаны на взаимовыгодных межгосударственных договорах и соглашениях, в том числе определяющих пребывание в Абхазии российской военной базы и совместную охрану государственной границы Республики Абхазия.
Что касается возможности выстраивания в будущем каких-то взаимоотношений с соседним государством Грузией, то наша позиция неизменна. Грузия должна признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы».
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