АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ ТУРНИРА ПО БОКСУ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. В г. Николаевске, Волгоградской области прошёл Межрегиональный турнир по боксу, с участием 160-ти спортсменов, в составе команд из шести государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Абхазии и России. Абхазию представляли юные боксёры – воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта, под руководством тренеров Авидзба Давида и Аршба Беслана, а также воспитанники тренера Цурцумия Ираклия, принявшие участие по приглашению Федерации бокса Волгоградской области.