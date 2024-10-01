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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ ТУРНИРА ПО БОКСУ

Новости Вторник, 01 октября 2024 18:51
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АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ ТУРНИРА ПО БОКСУ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. В г. Николаевске, Волгоградской области прошёл Межрегиональный турнир по боксу, с участием 160-ти спортсменов, в составе команд из шести государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Абхазии и России. Абхазию представляли юные боксёры – воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта, под руководством тренеров Авидзба Давида и Аршба Беслана, а также воспитанники тренера Цурцумия Ираклия, принявшие участие по приглашению Федерации бокса Волгоградской области.

Спортсмены абхазской команды завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали турнира.

1 место – Джанба Нестор в вес/кат 63,5 кг 2019-2022г.р., а также обладатель кубка «За лучшую тактико-техническую подготовку».

1 место – Хиба Эраст в вес/кат 48 кг 2010-2011 г.р.

2 место – Мелконян Диана в вес/кат 48 кг 2005-2006 г.р.

3 место у воспитанника тренера Цурцумия Ираклия, Цвижба Сандро в вес/кат 42 кг 2010-2011 г.р.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 01 октября 2024 19:00

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