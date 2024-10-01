ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СМОТР ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ МИНОБОРОНЫ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ . Главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии президент Аслан Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Министерства обороны. В смотре приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, заместители министра обороны, члены правительства, депутаты парламента, офицеры управления министерства обороны и Генерального штаба ВС Абхазии.

В ходе смотра были представлены образцы вооружения, военной и специальной техники, базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения.

Главнокомандующему также были представлены новые образцы вооружения, способы применения на практике новых форм и методов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов.

В рамках смотра были проверены места хранения ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника), их содержание, оборудование и техническое состояние, а также готовность к эксплуатации образцов вооружения и военной техники к выполнению задач по предназначению.

По итогам осмотра военной и специальной техники главнокомандующий вооруженными силами дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала ВС республики.