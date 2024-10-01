ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ: КАК СТУДИЯ КЕРАМИКИ «RAMA» СТРЕМИТСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСОМ

«С первого прикосновения мы влюбились в глину и решили заниматься лепкой на постоянной основе», – вспоминает Сария.

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ . Две сухумчанки Яна Туркия и Сария Адзынба всегда искали то, что вдохновляло бы их и приносило радость. В период пандемии они решили чем-то занять свой досуг и попали на мастер-класс по лепке из глины.

Девушки стали осваивать гончарное ремесло в Абхазии. Затем они отправились в Москву для дальнейшего изучения профессии, где устроились на работу в гончарную студию «Колокол».

«Мы с Яной изнутри узнали, как работает эта сфера, как организовать работу в целом и наладить процесс», – рассказала Сария.

Молодые гончары, поняв, что уже готовы открыть свое дело, вернулись в Абхазию и основали собственную гончарную мастерскую «Студию керамики Rama».

Зимой прошлого года молодые предприниматели нашли помещение в центре Сухума, собственными силами произвели в нем ремонт, закупили оборудование и материалы. И уже 1 июня 2023 года студия открыла свои двери для посетителей. Изначально они сосредоточились на мастер-классах, и это стало их первым шагом в бизнесе.

«Мастер-классы быстро приобрели популярность, люди проявляли большой интерес. И тогда мы поняли, что пора двигаться дальше», – говорит одна из основательниц мастерской Яна.

Собственники бизнеса решили не ограничиваться только мастер-классами и расширить спектр предоставляемых услуг, в частности, начать производство керамической продукции. Яна и Сария понимали, что для этого им необходимо приобрести новое более мощное оборудование.

«Чтобы купить оборудование, а оно достаточно дорогостоящее, собственных средств нам не хватало. К счастью, мы узнали о программе поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой министерством экономики, и подали заявку на получение субсидии», – рассказывает Сария.

Вскоре они выиграли грант в размере 385 тысяч рублей. Теперь студия переходит к следующему этапу – серийному изготовлению сувениров и посуды.

«На полученные от государства средства мы уже купили печь, дополнительный гончарный круг, раскатчик и экструдер. Этого достаточно, чтобы тиражировать сувенирку, т.к. она небольшого размера», – сказала Яна.

Яна и Сария также заказали покрасочную камеру и печь большего объема, чтобы производить еще и посуду. Массовое производство в студии планируют наладить в течение полугода.

«Мы с нетерпением ждем прибытия нового оборудования со дня на день», – говорит учредитель студии Сария Адзынба.

Открытие собственного магазина – следующий шаг в развитии бизнеса. Продукцию можно будет приобрести как в самой студии, так и на различных интернет-площадках.

Девушки также планируют дальнейшее расширение команды.

«Когда мы только открылись, нас было всего двое, но благодаря господдержке мы уже наняли несколько сотрудников и собираемся пригласить еще специалистов», – добавила Сария.

Однако они столкнулись с проблемой нехватки кадров в Абхазии, особенно в гончарном деле.

«Мы планируем нанять еще около трех человек – технолога, глазировщика и литейщика. Но так как таких специалистов в Абхазии мало, мы собираемся поехать в Самару, обучиться там профессии технолога, приехать, найти кого-нибудь в Абхазии, обучить его и нанять на работу», – сказала Яна.

Яна Туркия и Сария Адзынба выражают искреннюю благодарность Минэкономики и президенту за поддержку и предоставленные возможности.

«Мы рады, что наш президент помогает молодым предпринимателям реализовывать идеи и вести бизнес», – добавила Яна.

Основательницы «Студии керамики Rama» на собственном примере призывают молодых людей Абхазии не бояться и верить в свои силы.

«Верьте в свою мечту, не бойтесь открывать свое дело. Мы это сделали и готовы идти дальше. И у вас получится», – заключила Сария.

История студии «Рама» – это пример того, как при поддержке государства мечты и упорство могут превратиться в успешный бизнес.

Государственная краткосрочная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» действует с 2022 года. В соответствии с настоящей Программой, реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности. В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия, на условиях софинансирования – часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством. За период с 2022 по 2024 год благодаря программе было удовлетворено 294 заявок предпринимателей на общую сумму 200 млн рублей в таких отраслях, как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.